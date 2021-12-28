Руководство «Барыса» назвало причину ухода Даррена Дица

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В КХЛ закрылось трансферное окно и «Барыс» не подписал никого вместо ушедшего Даррена Дица, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На вопрос о причине ухода капитана «Барыса» в ходе пресс-конференции ответил президент «Барыса» Борис Иванищев.

«Даррен отдал много «Барысу» и всему Казахстану, это знаковая фигура в нашем хоккее, но пришло время двигаться дальше и ему и нашему клубу. В последнее время к его персоне было приковано много внимания и не только по хоккейной теме. Настало время и другим игрокам команде проявить себя, и мы решили прийти к такому решению. Были варианты из нескольких клубов, но в итоге ЦСКА. (…) Мы беседовали с главным тренером, и втроем беседовали. Так получилось, что и клубу это удобно и ему самому. И для развития наших игроков это полезно, шанс сыграть нашим игрокам», - сказал Борис Иванищев.

Напомним, хоккейные клубы ЦСКА и «Барыс» совершили обмен, в рамках которого стан московских армейцев пополнил защитник сборной Казахстана Даррен Диц.