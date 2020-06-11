Руководство Алматинской областной ветинспекции подозревается в продаже должности
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Руководство Алматинской областной ветеринарной инспекции подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
«Антикоррупционной службой по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении руководителя областной ветеринарной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза РК и руководителя отдела по контролю приграничных постов указанного ведомства по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления. Они подозреваются в получении взятки в виде денежных средств на общую сумму 700 тыс. тенге за трудоустройство на должность главного специалиста указанного ведомства», - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.
Расследование продолжается. Окончательное решение о степени вины подозреваемого будет вынесено судом.
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