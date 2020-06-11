+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 23 °С
USD 399.32 EUR 453.55
RUB 5.81 CNY 56.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Руководство Алматинской областной ветинспекции подозревается в продаже должности

11 Июня 2020 13:00
Поделиться:
Руководство Алматинской областной ветинспекции подозревается в продаже должности

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Руководство Алматинской областной ветеринарной инспекции подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Новости по теме
За помощь в восстановлении в должности чиновник МВД требовал 600 тыс тенге
Директора столичной школы подозревают в получении взятки от учителя Задержан руководитель управления архитектуры и градостроительства Шымкента Бывший замакима Актобе подозревается в получении взятки в 100 млн. тенге

«Антикоррупционной службой по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении руководителя областной ветеринарной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза РК и руководителя отдела по контролю приграничных постов указанного ведомства по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления. Они подозреваются в получении взятки в виде денежных средств на общую сумму 700 тыс. тенге за трудоустройство на должность главного специалиста указанного ведомства», - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.

Расследование продолжается. Окончательное решение о степени вины подозреваемого будет вынесено судом.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Видео  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив