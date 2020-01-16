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Руководство акимата Павлодарской области работает в обычном режиме - пресс-служба акима
16 Января 2020 12:15
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба акима Павлодарской области заявила о работе руководства администрации региона в обычном режиме, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«На данный момент руководство областного акимата работает в обычном режиме. Аким области не на месте, но он по рабочим моментам находится на выезде в городе», - сообщила журналистам пресс-служба акима Павлодарской области.
Утром он должен был провести совещание в Доме инвесторов, сказали в администрации региона.
«Но из-за накладки в графике встречу провёл его заместитель Арыстан Кабикенов», - отметили в пресс-службе.
Ранее в акимате Павлодарской области прокомментировали сообщения о якобы задержании Булата Бакауова.
Ключевые слова: Павлодарская область, Акимат,
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