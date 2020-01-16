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Руководство акимата Павлодарской области работает в обычном режиме - пресс-служба акима

16 Января 2020 12:15
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Руководство акимата Павлодарской области работает в обычном режиме - пресс-служба акима

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба акима Павлодарской области заявила о работе руководства администрации региона в обычном режиме, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«На данный момент руководство областного акимата работает в обычном режиме. Аким области не на месте, но он по рабочим моментам находится на выезде в городе», - сообщила журналистам пресс-служба акима Павлодарской области.

Утром он должен был провести совещание в Доме инвесторов, сказали в администрации региона.

«Но из-за накладки в графике встречу провёл его заместитель Арыстан Кабикенов», - отметили в пресс-службе.

Ранее в акимате Павлодарской области прокомментировали сообщения о якобы задержании Булата Бакауова.


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Ключевые слова: Павлодарская область, Акимат,
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Антон Гагарин

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