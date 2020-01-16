Руководство акимата Павлодарской области работает в обычном режиме - пресс-служба акима

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба акима Павлодарской области заявила о работе руководства администрации региона в обычном режиме, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На данный момент руководство областного акимата работает в обычном режиме. Аким области не на месте, но он по рабочим моментам находится на выезде в городе», - сообщила журналистам пресс-служба акима Павлодарской области.

Утром он должен был провести совещание в Доме инвесторов, сказали в администрации региона.

«Но из-за накладки в графике встречу провёл его заместитель Арыстан Кабикенов», - отметили в пресс-службе.

Ранее в акимате Павлодарской области прокомментировали сообщения о якобы задержании Булата Бакауова.