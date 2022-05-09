9 Мая 2022 14:45

Руководство Администрации Президента возложило венок к памятнику Рахымжану Кошкарбаеву

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня руководство Администрации Президента Республики Казахстана возложило венок к памятнику великому сыну казахского народа «Халық Қаһарманы» Рахымжану Кошкарбаеву, который первым водрузил знамя над Рейхстагом, и почтило минутой молчания память воинов-казахстанцев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В церемонии приняли участие руководитель Администрации Президента Мурат Нуртлеу и заместитель руководителя Администрации Президента Аида Балаева.