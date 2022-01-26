Руководителя управления здравоохранения назначили в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области назначили нового руководителя управления здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы ведомства, должность занял Нурлан Айманов, ранее и.о. руководителя управления.
Н.Айманову 39 лет. Родился в Актобе.
Окончил Казахский национальный медицинский институт по специальности «педиатрия».⠀
Трудовую деятельность начал врачом-интерном, детским хирургом в детской городской клинической больнице №1 города Алматы.⠀
С 20080го по 2013-й год работал детским хирургом в детской областной больнице Северо-Казахстанской области.
В 2016-м году занял должность заместителя главного врача по консультативно-диагностической поликлинике детской областной больницы.⠀
Затем был главным врачом центральной районной больницы района им. Г. Мусрепова.
В 2019-м году стал заместителем руководителя управления здравоохранения по лечебно-профилактической работе.
Напомним, предыдущего руководителя облздрава осудили за получение взятки в октябре прошлого года.
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