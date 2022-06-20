Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Руководителя управления здравоохранения города Алматы освободили от должности

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
20 Июня 2022, 18:13
Руководителя управления здравоохранения города Алматы освободили от должности

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Нариман Табынбаев освобожден от должности руководителя управления здравоохранения города Алматы в связи с переходом на позицию главного врача центральной городской клинической больницы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Нариман Табынбаев родился 23 февраля 1961 года. Окончил Алма-Атинский Государственный Медицинский Институт, Казахскую инженерно-техническую академию. профессор, доктор медицинских наук.

Трудовую деятельность начал в 1985 году детским хирургом Центральной районной больницы Кызылординской области.

С 1988 по 1994 годы работал заведующим отделения эндоскопии, заместителем главного врача областной больницы по диагностическому центру областной больницы в г. Кызылорде.

С 1994 по 1997 годы являлся заместителем главного врача по лечебной работе Центральной районной больницы Алматинской области.

С 1997 с 2002 годы проработал в Научном Центре урологии научным сотрудником, старшим научным сотрудником, заведующим отделения, главным врачом.

С 2008 по 2014 годы занимал должность директора Областного медицинского центра в городе Кызылорде, директора в Научном Центре урологии.

2014-2015 гг. – заместитель Председателя Правления АО «Национальный медицинский холдинг», г. Астана.

С 2015 по 2018 годы являлся директором Национального научного центра онкологии и трансплантологии, г. Астана.

С 2019 по 2020 годы проходил стажировку в Fox Chase Cancer Center (Philadelphia, USA), University of Minnesota (Minneapolis, USA).

С 2018 по 2020 годы работал директором ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» УОЗ, г. Алматы.

С 2020 по 2022 годы работал руководителем управления здравоохранения города Алматы.


Отставки   Алматы   Здравоохранение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане