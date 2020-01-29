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Руководителя управления природных ресурсов назначили в Жамбылской области

29 Января 2020 00:38
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Руководителя управления природных ресурсов назначили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Назначен руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

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Распоряжением акима Жамбылской области руководителем областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования назначен Оразбеков Аслан Уланович.

А. Оразбеков родился в 1975 году, имеет высшее образование - в 1997 году окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова по специальности «юрист».

Трудовую деятельность начал в 1991 году бухгалтером в кооперативе «Тулпар» в селе Мерке Жамбылской области.

В разные годы работал главным специалистом, консультантом отдела контроля за соблюдением законодательства о государственной службе и борьбы с коррупцией секретариата дисциплинарного совета Жамбылской области. Возглавлял отдел кадрового обеспечения государственной службы управления Агентства РК по делам госслужбы по Жамбылской области.

Работал заведующим секретариатом дисциплинарного совета, заместителем руководителя управления, заместителем руководителя департамента Агентства РК по делам госслужбы по Жамбылской области, главным инспектором акима области в отделе развития госуслуг, руководителем отдела по работе с правоохранительными органами и правового обеспечения аппарата акима Жамбылской области.

С мая 2019 года занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Жамбылской области – руководителя отдела по работе с правоохранительными органами и правового обеспечения.

Автор: Галина Скрипник


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Ключевые слова: Жамбылская область, Назначения,
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Галина Скрипник

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