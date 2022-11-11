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Руководителя управления образования назначили в ВКО

Редактор:  
Гульмира Байзакова
11 Ноября 2022, 16:07
Руководителя управления образования назначили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области Инеcса Александровна Чернышева назначена руководителем управления образования Восточно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Чернышева Инеcса Александровна родилась в 1968 году. В 1991 году окончила Восточно-Казахстанский государственный университет, имеет высшее образование по специальности «Учитель русского языка и литературы».

Трудовую деятельность начала в 1992 году в должности учителя русского языка и литературы в школе-гимназии № 38.

С 2016 года была директором КГУ «Гимназия № 38 имени Л. Гумилева».

С 2021 года - депутатом Восточно-Казахстанского областного маслихата.


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