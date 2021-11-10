Руководителя управления образования назначили в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области назначили нового руководителя управления образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На заседании акимата глава региона Кумар Аксакалов представил руководителя ведомства.
Должность занял 32-летний Назыр Жәшібеков. Родился он в городе Караганде.
В 2011 году окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова, по специальности «история».
Трудовую деятельность начал учителем истории в гимназии №3 города Караганды.
В течение нескольких лет работал в Карагандинской области руководителем отдела дошкольного и среднего образования управления образования, руководителем отдела образования города Сарани.
До настоящего назначения занимал должность заместителя директора республиканского научно-практического центра «Дарын» Министерства образования и науки Республики Казахстан.
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