Руководителя управления образования назначили в СКО

В Северо-Казахстанской области управление образования возглавила Айнагуль Сураганова. Об этом сообщили в пресс-службе акима области, передает корреспондент агентства Kazinform.

А. Сураганова родилась в 1974 году. Окончила Петропавловский гуманитарный колледж имени М. Жумабаева, Северо-Казахстанский университет, Омский государственный педагогический университет Российской Федерации.

Трудовую деятельность начала учителем начальных классов Аралагашской средней школы Советского района Северо-Казахстанской области.

Несколько лет преподавала казахский язык.

Работала главным специалистом отдела координации и развития среднего образования, заместителем директора Казахско-турецкого лицея-интерната для одаренных детей в Петропавловске, директором средней школы № 23.

В 2017–2019 годы руководила отделом образования города Петропавловска, в 2019–2022 годы — департаментом по обеспечению качества в сфере образования Северо-Казахстанской области.

С 2022 года до настоящего назначения была руководителем департамента по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области.