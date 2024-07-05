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    12:01, 05 Июль 2024 | GMT +6

    Руководителя управления образования назначили в СКО

    Айнагуль Сураганова
    Фото: управление образования СКО

    В Северо-Казахстанской области управление образования возглавила Айнагуль Сураганова. Об этом сообщили в пресс-службе акима области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    А. Сураганова родилась в 1974 году. Окончила Петропавловский гуманитарный колледж имени М. Жумабаева, Северо-Казахстанский университет, Омский государственный педагогический университет Российской Федерации.

    Трудовую деятельность начала учителем начальных классов Аралагашской средней школы Советского района Северо-Казахстанской области.

    Несколько лет преподавала казахский язык.

    Работала главным специалистом отдела координации и развития среднего образования, заместителем директора Казахско-турецкого лицея-интерната для одаренных детей в Петропавловске, директором средней школы № 23.

    В 2017–2019 годы руководила отделом образования города Петропавловска, в 2019–2022 годы — департаментом по обеспечению качества в сфере образования Северо-Казахстанской области.

    С 2022 года до настоящего назначения была руководителем департамента по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области.

    Теги:
    Кадровые назначения Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Образование
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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