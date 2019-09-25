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Руководителя управления контроля качества Тараза подозревают в незаконной проверке бизнесмена

25 Сентября 2019 12:54
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Руководителя управления контроля качества Тараза подозревают в незаконной проверке бизнесмена

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг города Тараза подозревается в совершении коррупционных преступлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

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Ан тикоррупционной службой Жамбылской области начато досудебное расследование в отношении руководителя РГУ «Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг г.Тараз» по подозрению в превышении должностных полномочий путем незаконной организации проверки в отношении индивидуального предпринимателя, повлекшей незаконное привлечение к административной ответственности (решения по административным производствам отменены по протесту прокуратуры г.Тараз).

Ранее сообщалось, что указанное должностное лицо подозревается в получении взятки в сумме 100 тыс. тенге от представителя частной компании за выдачу положительного санитарно-эпидемиологического заключения и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Досудебные расследования продолжаются. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесено судом.

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Ключевые слова: Жамбылская область, Суды,
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