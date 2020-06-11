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Руководителя управления госзакупок назначили в Жамбылской области

11 Июня 2020 02:11
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Руководителя управления госзакупок назначили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Руководителем управления государственных закупок акимата Жамбылской области назначен Жунисбеков Бакытжан Муратович, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

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39-летний Бакытжан Жунисбеков уроженец Жуалынского района Жамбылской области. Высшее образование получил в Таразском государственном университете имени М.-Х.Дулати по специальности «инженер-механик», в Международном казахско-турецком университете по специальности «юрист» и в Таразском государственном университете имени М.-Х.Дулати по специальности «архитектор».

Трудовую деятельность начал в 2002 году внештатным специалистом прокуратуры Жамбылской области.

В 2004 - 2005 годы работал инженером-оператором дирекции по строительству и восстановлению объектов жилья и соцкультбыта и пострадавших от землетрясения, инженером-механиком отдела архитектурного плана управления строительства, архитектуры и регионального строительства Жамбылской области.

В 2005 - 2006 – ведущий специалист в управлении комитета строительства и ЖКХ по Жамбылской области Министерства индустрии и торговли РК, затем ведущий специалист, главный специалист управления архитектуры и строительства акимата Жамбылской области.

В 2010 - 2012 – главный специалист управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области.

В 2012 - 2017 – руководитель отдела госзакупок управления образования акимата Жамбылской области. В 2017 - 2018 – заместитель руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области.

С ноября 2018 года работал заместителем руководителя управления строительства акимата Жамбылской области.


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#Жамбылская область   #Назначения  
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Автор:

Галина Скрипник

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