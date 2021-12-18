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Руководителя управления цифровых технологий назначили в СКО

18 Декабря 2021 15:44
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Руководителя управления цифровых технологий назначили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области создали управление цифровых технологий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы акима области, новое ведомство, созданное вместо отдела информационных технологий и государственных услуг, возглавил 41-летний Азамат Байтимиров.

Родился в Петропавловске. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет и Северо-Казахстанскую юридическую академию по специальностям «математика», «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал специалистом регионального Центра новых технологий в образовании.

С 2008-го года до настоящего назначения работал руководителем отдела информационных технологий и государственных услуг аппарата акима области.


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#Северо-Казахстанская область   #Акимат   #Назначения  
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Автор:

Олеся Жуковень

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