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Руководителя управления цифровых технологий назначили в СКО
18 Декабря 2021 15:44
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ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области создали управление цифровых технологий, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По информации пресс-службы акима области, новое ведомство, созданное вместо отдела информационных технологий и государственных услуг, возглавил 41-летний Азамат Байтимиров.
Родился в Петропавловске. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет и Северо-Казахстанскую юридическую академию по специальностям «математика», «юриспруденция».
Трудовую деятельность начал специалистом регионального Центра новых технологий в образовании.
С 2008-го года до настоящего назначения работал руководителем отдела информационных технологий и государственных услуг аппарата акима области.
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