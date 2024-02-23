Руководителя транснациональной организованной группы экстрадировали из Польши в Астану

Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел РК при содействии Посольства Казахстана из Польши экстрадирован гражданин Украины для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство транснациональной организованной группой. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Как сообщили в ведомстве, в 2022 году созданная им преступная группа занималась на территории Казахстана изготовлением и сбытом психотропных веществ в особо крупном размере. Объем изъятых незаконных веществ составил более 1 тонны, а их общая стоимость на черном рынке превысила бы 1,5 млрд тенге.

- После совершения указанных преступлений участники организованной группы задержаны, а её руководитель скрылся и был объявлен в международный розыск. В августе 2023 года подозреваемый установлен на территории Польши. По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан он экстрадирован и в настоящее время водворен в следственный изолятор города Астаны, - проинформировали в Генпрокуратуре.

За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненного лишения свободы, с конфискацией имущества.