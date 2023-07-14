Руководителя ТОО осудили за преднамеренное банкротство в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На один год осудили руководителя ТОО за сокрытие имущества при процедуре банкротства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Минфина РК.

Как сообщили в ДГД по Карагандинской области, по решению Специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области в ноябре 2020 года ТОО «А» признано банкротом в связи с имеющейся задолженностью свыше 114 миллионов тенге.

В соответствии с порядком выявления признаков преднамеренного банкротства и действий, повлекших неплатежеспособность (несостоятельность) должника департаментом госдоходов по Карагандинской области проведен анализ деятельности ТОО, по результатам которого составлено заключение в отношении ТОО «А» об имеющихся признаках преднамеренного банкротства.

ТОО «А», совершив противоправные действия, путем сокрытия имущества осуществило списание товароматериальных запасов, состоящих на балансе ТОО на сумму более 71 миллиона тенге.

По данному факту в отношении руководителя и единственного учредителя ТОО «А» было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РК.

Приговором Казыбекбийского районного суда города Караганды должностное лицо ТОО «А» в июне текущего года признано виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса РК и приговорено к лишению свободы сроком на 1 год с лишением права занимать организационно-распорядительные должности в коммерческих предприятиях и организациях сроком на 1 год.