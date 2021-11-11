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Руководителя столичного спецЦОНа уволили после эксперимента Багдата Мусина

11 Ноября 2021 15:11
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Руководителя столичного спецЦОНа уволили после эксперимента Багдата Мусина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин озвучил результаты эксперимента в Спеццоне столицы касательно получения водительских прав без сдачи экзамена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Соответствующая комиссия примет решение, я как министр рекомендовал Правительству для граждан, то есть той компании, которая занимается всеми этими процессами, рекомендовал принять все необходимые меры. Насколько мне известно, уже смещен и назначен новый руководитель в Спеццоне, куда я ходил с экспериментальной проверкой», - сказал Багдат Мусин в кулуарах Сената, отвечая на вопросы журналистов.

Министр заверил, что подобные факты будут пресекаться и в дальнейшем.

«Ну, а в целом, что мы будем делать? Конечно же, пресекать такие факты, потому что это, в принципе, наша основанная задача - обеспечить предоставление госуслуг не только в быстром формате, но и в антикоррупционном формате, чтобы те процессы, которые предусмотрены в рамках законодательства, они были соблюдены. Для этого мы будем внедрять технологические инновации, такие как биометрия и наблюдение за сдающим экзамен. Чтобы его отсутствие или его присутствие - конкретно это лицо присутствует при сдаче экзаменов или нет, оно будет определяться именно технологически. Будет технология говорить, биометрия о том, что, да - это Мусин Багдат, он прошел тестирование, он сидел за компьютером и за столько то минут сдавал, никуда не отклонялся, не смотрел в сотовый телефон и так далее», - отметил министр.

«Если в цифрах говорить, то сегодня сократилось на 90% выдача водительских удостоверений, которые выдавались конкретно в Сцецоне Нур-Султана», - заключил глава ведомства.

Ранее, Б. Мусин в Instagram опубликовал видеоэксперимент со своим участием – министр сам посетил столичный Спеццон и попробовал договориться о получении прав без сдачи экзаменов.


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#Общество   #Борьба с коррупцией   #ЦОН   #МЦРИАП  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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