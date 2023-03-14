Руководителя столичного Центра занятости населения осудили за взятку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 13 марта 2023 года районным судом №2 Алматинского района города Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении руководителя КГУ «Центр занятости населения города Астана» по факту получения взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда города Астаны.

Кроме того, осужден директор ТОО за дачу взятки.

Следствием предъявлено обвинение в том, что руководитель КГУ «Центр занятости населения города Астана» Б. получил от директора ТОО Г. взятку 310 тысяч тенге за заключение договоров на обучение безработных лиц, а также производство оплаты по ним.

Вина подсудимых подтверждена совокупностью представленных суду доказательств, их признательными показаниями, протоколом обыска по месту жительства Б. и изъятия у него остатка от полученной взятки, результатами НСД и другими доказательствами по делу.

Уголовное дело рассмотрено в порядке согласительного производства, в связи с заключением подсудимыми и прокурором процессуального соглашения о признании вины.

Смягчающими ответственность и наказание обстоятельствами установлены чистосердечное раскаяние в содеянном и наличие у каждого из подсудимых на иждивении малолетних детей.

Отягчающих обстоятельств не установлено.

Б. признан виновным по факту получения взятки и ему назначен штраф в размере 30-кратной суммы взятки в сумме 9,3 млн тенге.

Г. осужден за дачу взятки и ему назначен штраф в размере 20-кратной суммы взятки в сумме 6,2 млн тенге.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе.

Приговор не вступил в законную силу.