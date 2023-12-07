18:29, 06 Декабрь 2023 | GMT +6
Руководителя станции скорой медпомощи в Астане заключили под стражу на 2 месяца
Сегодня, 6 декабря 2023 года, специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого руководителя ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт суда города Астаны.
Как сообщалось ранее, Антикоррупционной службой г. Астаны задержан руководитель ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи». Иная информация согласно ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.