Руководителя станции скорой медпомощи в Астане заключили под стражу на 2 месяца

Сегодня, 6 декабря 2023 года, специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого руководителя ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт суда города Астаны.