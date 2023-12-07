РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:29, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Руководителя станции скорой медпомощи в Астане заключили под стражу на 2 месяца

    арест
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Сегодня, 6 декабря 2023 года, специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого руководителя ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт суда города Астаны.

    Как сообщалось ранее, Антикоррупционной службой г. Астаны задержан руководитель ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи». Иная информация согласно ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

    Теги:
    Здравоохранение Борьба с коррупцией Суды Астана
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!