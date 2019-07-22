Руководителя Службы пожаротушения в СКО подозревают в получении взятки

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Северо-Казахстанской области совместно с УСБ департамента полиции выявлен факт получения взятки руководителем ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области» полковником гражданской защиты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.

Он подозревается в получении взятки в сумме 1 200 долларов США от директора частной компании за подписание актов выполненных работ по договору о государственных закупках.

Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом.