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Руководителя Службы пожаротушения в СКО подозревают в получении взятки
22 Июля 2019 12:15 138
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ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Северо-Казахстанской области совместно с УСБ департамента полиции выявлен факт получения взятки руководителем ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области» полковником гражданской защиты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.
Он подозревается в получении взятки в сумме 1 200 долларов США от директора частной компании за подписание актов выполненных работ по договору о государственных закупках.
Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Коррупция,
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