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Руководителя районного отдела образования в СКО подозревают во взяточничестве

28 Декабря 2022, 16:53
Руководителя районного отдела образования в СКО подозревают во взяточничестве

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области Антикоррупционная службы подозревает во взяточничестве районную чиновницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из информации департамента по противодействию коррупции следует, что досудебное расследование проводится в отношении руководителя отдела образования района М. Жумабаева Сары Рамазановой по факту совершения коррупционного преступления.

Известно, что Рамазанову с санкции Специализированного следственного суда Петропавловска взяли под стражу.

С. Рамазанова много лет работала в сфере образования. Несколько лет руководила отделом образования Мамлютского района, города Петропавловска и с 2020-го года – отделом образования района М.Жумабаева.

Отдела образования Петропавловска С.Рамазанова покинула после скандала с передачей в доверительное управление трех детских садов. Прокуратура тогда выяснила, что учредителем был ее гражданский супруг.


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