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Руководителя отдела ЖКХ Сарканского района подозревают в хищении более 30 млн тенге

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
27 Сентября 2021, 14:12
Руководителя отдела ЖКХ Сарканского района подозревают в хищении более 30 млн тенге

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по Алматинской области задержан руководитель Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Сарканского района по подозрению в совершении коррупционного уголовного правонарушения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента Агентства по противодействию коррупции.

«Руководитель данного отдела подозревается в совершении хищения бюджетных средств в особо крупном размере на сумму 32,9 млн тенге, выделенных в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости 2020-2021 гг.» на строительство трех спортивных площадок в селах Бакалы, Алмалы и Кокозек Сарканского района Алматинской области», - сообщили в пресс-службе ведомства.


​Должностное лицо водворено в изолятор временного содержания.

​Расследование продолжается.

Другие сведения в интересах следствия в соответствии со ст. 201 УПК не подлежат разглашению.

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