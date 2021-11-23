Руководителя отдела архитектуры накажут в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Семея Бакытжан Байахметов назвал работу отдела архитектуры и градостроительства неудовлетворительной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В акимате сообщили, что на расширенном аппаратном совещании также рассмотрели вопрос подготовки мероприятий по зимнему оформлению города. Отделом архитектуры и градостроительства планируется проводить работы по двум направлениям: оформление к 30-летию Независимости РК и новогоднее оформление. Но план работ отдела был критически воспринят акимом города.

«Ни слова не сказано об оформлении улиц ко Дню Первого Президента, ко Дню Независимости. Эскизные проекты зимнего оформления не утверждены, не разработана сметная документация. Ни один проект не подкреплен финансово», - перечислил недостатки в работе по зимнему оформлению улиц Б. Байахметов.

По итогам расширенного аппаратного совещания работа отдела архитектуры и градостроительства признана неудовлетворительной. За халатное отношение к работе в отношении руководителя отдела будут приняты меры административного взыскания.

В завершение совещания аким города первоочередной задачей на эти дни назвал своевременный вывоз снега. После снегопадов с улиц города вывезено почти 500 кубометров снега. Еще столько же снега вывезено с площадей. Более 1000 кубометров дорог подсыпано песочно-солевой смесью. Произведены работы по уширению и грейдеровке на основных и второстепенных улицах Семея.

«Это работа должна быть на постоянном контроле соответствующих служб», - подытожил Бакытжан Байахметов.