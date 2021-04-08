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Руководителя медицинской клиники задержали в Кокшетау

Автор:  
Оксана Матасова
8 Апреля 2021, 12:34
Руководителя медицинской клиники задержали в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – По подозрению в коррупции в Акмолинской области задержана руководитель ЛПУ «Авиценна» Жанар Молдантаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акмолинского областного суда, постановлением судьи специализированного следственного суда города Кокшетау от 1 апреля 2021 года в отношении подозреваемой Жанар Молдантаевой санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

«Органами досудебного расследования Ж. Молдантаева подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере)», - отметили в ведомстве.

Постановление обжаловано в апелляционную коллегию Акмолинского областного суда.

Ранее сообщалось, что экс-руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Сулен Ильясов также подозревается в присвоении или растрате вверенного чужого имущества. В отношении подозреваемого 1 апреля санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Постановление суда обжаловано в апелляционную коллегию.

Как добавили в ведомстве, рассмотрение апелляционных дел назначено на сегодня.

Оба подозревамых проходят по одной и той же статье и были арестованы в один день. Но связаны ли эти два дела – пока не уточняется.


Акмолинская область   Борьба с преступностью   Коррупция  
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