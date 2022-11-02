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Руководителя коммунального предприятия освободил от должности аким Темиртау

2 Ноября 2022, 20:30
Руководителя коммунального предприятия освободил от должности аким Темиртау
2 Ноября 2022, 20:30

Руководителя коммунального предприятия освободил от должности аким Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Аким Темиртау Ораз Таурбеков уволил директора ТОО «Окжетпес-Т». Причиной тому послужили возмущения со стороны жителей города по поводу отопления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новым директором коммунального предприятия стал Сергей Работягов. О новом назначении стало известно во время совещания акима Темиртау с общественностью города.

«В связи с многочисленными нареканиями со стороны населения в адрес ТОО «Окжетпес-Т» принято решение на должность директора назначить Сергея Работягова. Он уроженец Темиртау, многие его знают. С 1998 года работает на предприятии, занимал различные должности, начиная от мастера до главного инженера. Одним из основных вопросов перед ним стоит стабильное прохождение отопительного сезона», — отметил Ораз Таурбеков.

Вопросы с отоплением жителей Темиртау волнуют не первый день. В городе металлургов тепло в дома поступило позже других городов и районов области. Подрядные организации затянули с ремонтом тепломагистрали.

«На сегодняшний день подрядной компанией ТОО «АП-ИМПЭКС» из 4,4 млрд тенге освоено 2,9 млрд. Из этих 2,9 млрд 80 процентов – это стоимость трубной продукции. В отношении подрядчика готовится претензионная документация. Недобросовестным его может признать только суд», - сообщили в акимате Темиртау.

Из-за спешки работы были проведены некачественно. В результате в прошлые выходные более 50 домов остались вовсе без тепла.


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