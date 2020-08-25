Руководителя государственной инспекции труда назначили в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области назначили нового руководителя управления государственной инспекции труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Управление возглавил 57-летний Марат Омаров. До настоящего назначения работал начальником цеха производственно-хозяйственного обеспечения филиала АО «Казахтелеком».
Имеет высшее образование по специальностям «технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты», «финансы».
Трудовую деятельность начал мастером на машиностроительном заводе им.Куйбышева в Петропавловске.
В регионе в разные годы работал заместителем начальника управления Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК, директором департамента Министерства труда и социальной защиты населения РК, директором ТОО «Конструкторское бюро нефтегазового оборудования», заместителем генерального директора по сбыту и инновационным вопросам АО «ЗИКСТО», заместителем генерального директора по спецпродукции АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения».
С 2012-го по 2015-й годы был акимом района Шал акына.
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