Руководителя государственной инспекции труда назначили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области назначили нового руководителя управления государственной инспекции труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Управление возглавил 57-летний Марат Омаров. До настоящего назначения работал начальником цеха производственно-хозяйственного обеспечения филиала АО «Казахтелеком».

Имеет высшее образование по специальностям «технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты», «финансы».

Трудовую деятельность начал мастером на машиностроительном заводе им.Куйбышева в Петропавловске.

В регионе в разные годы работал заместителем начальника управления Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК, директором департамента Министерства труда и социальной защиты населения РК, директором ТОО «Конструкторское бюро нефтегазового оборудования», заместителем генерального директора по сбыту и инновационным вопросам АО «ЗИКСТО», заместителем генерального директора по спецпродукции АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения».

С 2012-го по 2015-й годы был акимом района Шал акына.