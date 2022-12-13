Руководителя ГАСКа назначили в Жамбылской области

13 Декабря 2022, 00:29

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Жамбылской области руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля – главным государственным строительным инспектором назначен Кайрат Бисембаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

57-летний Кайрат Бисембаев - уроженец Рыскуловского района Жамбылской области. В 1987 году окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт по специальности «Водоснабжение и канализация», в 2003 году – университет «Туран» по специальности «Юриспруденция», в 2004 году – университет технологии, строительства, оценки и управления качества по специальности «Оценка (по отраслям и областям применения)».

Трудовую деятельность начал в 1987 году мастером предприятия «Тургасельхозводопровод» в городе Аркалыке.

В Рыскуловском районе работал заведующим Орнекским сельским клубом, секретарем комитета комсомола, заместителем директора, руководителем по делам молодежи совхоза «Алгабас», помощником президента ТОО «Агрокорпорация Подгорный».

Затем работал главным специалистом отдела строительства, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса аппарата акима Жамбылской области, директором Алматинского областного филиала ОАО «НЦ Курылысконсалтинг», заместителем акима Каратальского района Алматинской области, начальником управления ГАСК департамента государственного архитектурно-строительного контроля, аттестации и аккредитации Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

С 2012 по 2015 годы - руководитель департамента ГАСК и лицензирования Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства регионального развития РК по городу Астане.

С 2015 по 2018 годы - аким Каратальского района Алматинской области, руководитель управления земельных отношений Алматинской области.

С 2019 по 2022 - заместитель председателя Алматинского городского филиала партии «Nur Otan».

С марта 2022 года занимал должность заместителя исполнительного секретаря Алматинского городского филиала партии «AMANAT».

Фото: gov.kz.