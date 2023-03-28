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Руководителя финансовой пирамидой «Qnet» задержали в Алматы

Малика Сафаргалиева
28 Марта 2023, 09:32
Руководителя финансовой пирамидой «Qnet» задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Задержанный собирал деньги от граждан и перераспределял их для обогащения друг участников финансовой пирамиды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу по Алматы.

«Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы совместно с прокуратурой задержал подозреваемого в руководстве финансовой пирамидой «Qnet» на территории южного мегаполиса. Он собирал деньги от граждан, перераспределяя их для обогащения одних участников за счет взносов других», - сообщили в ведомстве.

Деятельность «Qnet» была замаскирована под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции.

«В ряде зарубежных стран компания «Qnet» признана финансовой пирамидой. Также она внесена Агентством по регулированию и развитию финансового рынка РК в список компаний, имеющих признаки финансовой пирамиды. Специализированный следственный суд Алматы в отношении подозреваемого санкционировал меру пресечения в виде «содержания под стражей» на два месяца», - дополнили в пресс-службе Агентства.


Иная информация согласно статье 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Напомним, ранее в Астане задержали подозреваемого по факту создания и руководства аналогичной финансовой пирамидой.


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