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Руководителя департамента Минобороны РК подозревают в получении взятки в сумме $20 000

23 Января 2023, 10:09
Руководителя департамента Минобороны РК подозревают в получении взятки в сумме $20 000

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении руководителя структурного подразделения Министерства обороны Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Врио начальника департамента информатизации оборонного ведомства подозревается в получении взятки в сумме 20 000 долларов США от поставщика за беспрепятственное подписание акта приема-передачи с нарушением сроков поставки оборудования видеоконференцсвязи. Подозреваемый задержан и с санкции следственного суда города Астана заключен под стражу», - сообщили в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции РК.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.


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