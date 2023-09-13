Руководителя департамента госимущества и приватизации назначили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Руководителем Северо-Казахстанского департамента государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК назначен Каблан Камбарбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К. Камбарбеков окончил Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева, Карагандинский экономический университет, университет «Тұран-Астана».

В разные годы работал экспертом, главным экспертом Комитета по работе с несостоятельными должниками МФ РК, начальником отдела департамента Комитета по работе с несостоятельными должниками МФ РК по городу Астана, главным экспертом Министерство финансов РК, экспертом, главным экспертом Комитета государственных доходов МФ РК.

Руководил отделом департамента государственного имущества и приватизации города Астаны, был заместителем руководителя департамента государственного имущества и приватизации Астаны. Возглавлял управление Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК.

С 2020 года и до настоящего назначения занимал должность руководителя Актюбинского департамента государственного имущества и приватизации МФ РК.