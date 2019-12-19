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Руководителя Департамента госдоходов по Атырауской области подозревают в получении взятки
19 Декабря 2019 12:31
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции начато досудебное расследование в отношении руководителя Департамента государственных доходов по Атырауской области по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.
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Он подозревается в получении от руководителя Управления администрирования косвенных налогов ДГД области взятки в размере 3 тыс. долларов США из требуемых 10 тыс. долларов США за продвижение по службе и общее покровительство.
Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет вынесено судом.
Ключевые слова: Атырауская область,
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