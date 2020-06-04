+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 19 °С
Алматы: 35 °С
USD 397.56 EUR 445.94
RUB 5.82 CNY 55.96
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Руководителя аппарата акима района в Алматинской области подозревают в хищении из госказны

4 Июня 2020 15:20
Поделиться:
Руководителя аппарата акима района в Алматинской области подозревают в хищении из госказны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель аппарата акима Кербулакского района Алматинской области подозревается в хищении бюджетных денежных средств. Об этом на онлайн-брифинге на странице в Facebook Агентства РК по противодействию коррупции заявил следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антикоррупционной службой по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении руководителя аппарата акима Кербулакского района Алматинской области и представителя ТОО по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления. Они подозреваются в хищении бюджетных денежных средств путем присвоения и растраты в период с марта по апрель 2020 года на сумму порядка 5 млн тенге. Эти средства были выделены по государственной программе «Дорожная карта занятости-2020» на выполнение строительных работ по объектам, расположенным в Кербулакском районе Алматинской области», - сообщил Данияр Бигайдаров.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматинская область, Коррупция, Акимат, Другие государственные органы,
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив