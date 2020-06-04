Руководителя аппарата акима района в Алматинской области подозревают в хищении из госказны
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель аппарата акима Кербулакского района Алматинской области подозревается в хищении бюджетных денежных средств. Об этом на онлайн-брифинге на странице в Facebook Агентства РК по противодействию коррупции заявил следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Антикоррупционной службой по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении руководителя аппарата акима Кербулакского района Алматинской области и представителя ТОО по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления. Они подозреваются в хищении бюджетных денежных средств путем присвоения и растраты в период с марта по апрель 2020 года на сумму порядка 5 млн тенге. Эти средства были выделены по государственной программе «Дорожная карта занятости-2020» на выполнение строительных работ по объектам, расположенным в Кербулакском районе Алматинской области», - сообщил Данияр Бигайдаров.
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