Руководителя АО «Павлодарэнерго» уволили по требованию Романа Скляра

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Во время рабочей поездки в Экибастуз первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр жестко раскритиковал работу гендиректора АО «Павлодарэнерго». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Первый заместитель Премьер-Министра поинтересовался, как решается вопрос регулировки теплоснабжения так называемых концевых домов и в целом всего города. Ответ генерального директора АО «Павлодарэнерго» Вадима Лесина не удовлетворил Романа Скляра.

«Ваши параметры ни о чем не говорят людям, им нужно, чтоб в квартирах было тепло. Я вам ответственно заявляю: при температуре на подаче 65-66 градусов и должном гидравлическом режиме можно добиться нормальной температуры в квартирах. Это никуда не годится. Мало того, что вы мои поручения не выполняете, так еще и ничего объяснить не можете», – сказал Роман Скляр.

Первый заместитель Премьер-Министра РК заверил Вадима Лесина, что сегодня же потребует у акционеров АО «Павлодарэнерго» снять его с занимаемой должности. Чуть позже во время телефонного разговора между Романом Скляром и с членом Совета директоров АО «ЦАЭК» Сергеем Каном данный вопрос был окончательно решен.

В рамках рабочей поездки в Экибастуз Роман Скляр посетит социальные объекты города и проведет ряд встреч.

Напомним, в ночь на 27 ноября 2022 года в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

В городе объявляли режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что в соответствии с поручением Главы государства Правительство и акимат Павлодарской области принимают комплексные меры по стабилизации температурного режима в квартирах жителей Экибастуза и на социальных объектах города.

Как сообщал генеральный директор АО «Павлодарэнерго» Вадим Лесин, теплоснабжение в Экибастузе не смогут наладить до конца отопительного сезона.

Фото Константина Шелкова