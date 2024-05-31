Руководители военизированной железнодорожной охраны КТЖ осуждены за хищение 159,4 млн тенге

Межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашён приговор в отношении генерального директора ТОО «Военизированная железнодорожная охрана» Наханова Б., его заместителя Мукатаевой А. и менеджера Сидикова Р., передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

Они признаны виновными в хищении 159,4 млн тенге, выделенных на закуп оборудования видеонаблюдения.



Также Наханов осужден за злоупотребление должностными полномочиями путём формального трудоустройства лица в качестве водителя военизированной железнодорожной охраны.



Приговором суда Наханову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.



Этим же приговором Мукатаева и Сидиков осуждены к 7 годам лишения свободы.



Указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.



Приговор в законную силу не вступил.