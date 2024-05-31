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    09:45, 31 Май 2024 | GMT +6

    Руководители военизированной железнодорожной охраны КТЖ осуждены за хищение 159,4 млн тенге

    железная дорога
    Фото: Kazinform

    Межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашён приговор в отношении генерального директора ТОО «Военизированная железнодорожная охрана» Наханова Б., его заместителя Мукатаевой А. и менеджера Сидикова Р., передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

    Они признаны виновными в хищении 159,4 млн тенге, выделенных на закуп оборудования видеонаблюдения.

    Также Наханов осужден за злоупотребление должностными полномочиями путём формального трудоустройства лица в качестве водителя военизированной железнодорожной охраны.

    Приговором суда Наханову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

    Этим же приговором Мукатаева и Сидиков осуждены к 7 годам лишения свободы.

    Указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

    Приговор в законную силу не вступил.

    Теги:
    КТЖ Железная дорога Антикор
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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