Руководители столичных автопарков наказаны за выпуск на линию неисправных автобусов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках ОПМ «Автобус» столичными полицейскими выявлены 59 административных нарушений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, повышения транспортной дисциплины среди водителей автобусов и такси, а также организации работы по предупреждению аварийности на общественном транспорте, в период с 21 февраля по 02 марта 2022 года Департаментом полиции города Нур-Султана проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

22 февраля т.г., в рамках указанного мероприятия проверено техническое состояние городских автобусов перед их выездом на линию и на предмет незаконного переоборудования влекущих угрозу дорожной безопасности, а также проверено прохождение водителями предрейсового медицинского осмотра.

За первый день мероприятия, выявлено 59 нарушений Правил дорожного движения водителями городских автобусов, а также 4 руководителя автопарков привлечены к административной ответственности за выпуск на линию автобусов с техническими неисправностями.

Для обеспечения комфортных условий пользования автобусами, проверено наличие и исправность оборудования для перевозки маломобильных граждан. Проведена беседа с водительским составом об обязательном использовании данного оборудования при необходимости.