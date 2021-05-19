+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +20 °С
Алматы: +26 °С
USD 426.05 EUR 520.46
RUB 5.78 CNY 66.35
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Руководители «Самрук-Қазына» и «ЛУКОЙЛ» обсудили сотрудничество в нефтегазовой отрасли

19 Мая 2021 19:48
Поделиться:
Руководители «Самрук-Қазына» и «ЛУКОЙЛ» обсудили сотрудничество в нефтегазовой отрасли

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев встретился с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым. В ходе встречи обсуждены вопросы развития сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Фонда.

Новости по теме
Казахстан и Корея договорились о совместном развитии мультипликационных фильмов
Казахстан и Калужская область РФ расширяют сотрудничество Кристина Гаяк о казахстанско-испанских отношениях: влияние пандемии, возможности туризма и об оценке политреформ Лаззат Рамазанова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Куба

Как отмечается, ведется активная работа по улучшению инвестиционной привлекательности нефтегазовой отрасли, в том числе по разработке морских проектов на шельфе Каспия.

ПАО совместно с НК «КазМунайГаз» ведет геологическое изучение и поисково-разведочные работы на шельфовом месторождении «Женис», прорабатывается вопрос о поставке нефти с морских месторождений на внутренний рынок Казахстана.

Кроме того, продолжается разработка ТЭО на проектах Хвалынское и Центральное, реализуемых в рамках межправительственных соглашений.

Алмасадам Саткалиев отметил высокий уровень взаимодействия между компаниями и предложил активизировать участие в реализации перспективных нефтегазохимических проектов.

В настоящее время, совместно разрабатываются крупные нефтегазовые месторождения «Тенгиз» и «Карачаганак», транспортировка нефти через Каспийский трубопроводный консорциум.


Подписывайтесь на наш канал:

#Инвестпроекты   #Энергетика   #Нефть  
Поделиться:
Новости по теме
Казахстан и Корея договорились о совместном развитии мультипликационных фильмов
Казахстан и Калужская область РФ расширяют сотрудничество
Кристина Гаяк о казахстанско-испанских отношениях: влияние пандемии, возможности туризма и об оценке политреформ
Лаззат Рамазанова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Куба
Популярное
1 Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета Безопасности
2 Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье Аманжола Кошанова
3 Две улицы частично перекроют на время ремонтных работ в столице
4 Смерть казахстанцев после вакцинации: Минздрав озвучил результаты расследования
5 Первый экологический театр распахнул двери для юных зрителей в Нур-Султане
Читайте также
Проблему задолженности энергопроизводящих организаций за топливо поднял Нурлан Ногаев
О крупных технологических нарушениях в электросетях сообщил Нурлан Ногаев
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив