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вчера 23:00
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Руководители «Самрук-Қазына» и «ЛУКОЙЛ» обсудили сотрудничество в нефтегазовой отрасли
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев встретился с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым. В ходе встречи обсуждены вопросы развития сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Фонда.
Как отмечается, ведется активная работа по улучшению инвестиционной привлекательности нефтегазовой отрасли, в том числе по разработке морских проектов на шельфе Каспия.
ПАО совместно с НК «КазМунайГаз» ведет геологическое изучение и поисково-разведочные работы на шельфовом месторождении «Женис», прорабатывается вопрос о поставке нефти с морских месторождений на внутренний рынок Казахстана.
Кроме того, продолжается разработка ТЭО на проектах Хвалынское и Центральное, реализуемых в рамках межправительственных соглашений.
Алмасадам Саткалиев отметил высокий уровень взаимодействия между компаниями и предложил активизировать участие в реализации перспективных нефтегазохимических проектов.
В настоящее время, совместно разрабатываются крупные нефтегазовые месторождения «Тенгиз» и «Карачаганак», транспортировка нефти через Каспийский трубопроводный консорциум.
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