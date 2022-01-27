Руководители приграничных железнодорожных станций Достык и Алтынколь освобождены от должностей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководители приграничных железнодорожных станций Достык и Алтынколь освобождены от должностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал @almatyapat.

«По итогам инспекции работы сухого порта KTZE-Khorgos Gateway, пунктов пропуска «Нур жолы» и «Алтынколь», а также по итогам встречи с участниками ВЭД, освобождены от своих должностей начальники приграничных железнодорожных станций Достык и Алтынколь», – сообщила пресс-служба КТЖ.