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Руководители приграничных железнодорожных станций Достык и Алтынколь освобождены от должностей
27 Января 2022 17:37
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководители приграничных железнодорожных станций Достык и Алтынколь освобождены от должностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал @almatyapat.
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«По итогам инспекции работы сухого порта KTZE-Khorgos Gateway, пунктов пропуска «Нур жолы» и «Алтынколь», а также по итогам встречи с участниками ВЭД, освобождены от своих должностей начальники приграничных железнодорожных станций Достык и Алтынколь», – сообщила пресс-служба КТЖ.
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