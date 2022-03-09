Руководители правоохранительных органов ответят на вопросы депутатов по январским событиям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Жанарбек Ашимжан заявил, что компетентные органы должны ответить на вопросы общественности по январской трагедии в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не так давно произошли январские трагические события. Безусловно, это было самое тяжелое время в политической истории независимого Казахстана и самое тяжелое время для государственного устройства. Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич дал специальное поручение соответствующим государственным органам по детальному расследованию обстоятельств, имевших место в стране во время январских событий. Кроме того, Главой государства были возложены конкретные обязательства по соответствующей государственной поддержке граждан, объектов бизнеса, пострадавших от январских беспорядков. С тех пор прошло два месяца. Недавно наши коллеги побывали в разных регионах республики, встретились с народом, своими глазами увидели различные социальные проблемы. На этих встречах со стороны общественности, активных граждан страны, представителей СМИ прозвучал вопрос: «Когда будет дана правовая оценка январским событиям?», - сказал Жанарбек Ашимжан, озвучивая депутатский запрос в адрес генерального прокурора РК.

Он отметил, что депутаты Мажилиса посетили каждый регион, где встретились с задержанными, общественными активистами, адвокатами, родственниками фигурантов дела, предпринимателями, пострадавшими в результате происшествия, военнослужащими. Своими глазами увидели разрушенные здания и технику, стратегические объекты.

На сегодня в различных социальных сетях распространяется поток разнообразной информации.

«В условиях, когда общество не может получить полноценную официальную информацию, на первый план выходят различные мифы. Сейчас идет расследование. Как мы понимаем, следствие имеет свой порядок проведения. В дальнейшем приговор суда будет вынесен поэтапно. Даже спустя два месяца общество не может получить конкретных ответов об этом ужасном событии. Кто нападал на административные места и объекты бизнеса, здания силовых структур в крупных городах страны? Кто организовал массовые беспорядки, кто украл оружие? Сколько человек пострадало? Когда завершится процесс оказания полноценной помощи пострадавшим предпринимателям и пострадавшим гражданам? Кто спровоцировал все это? Как обстоят дела с задержанными в изоляторах? Защищены ли их права? Когда закончится уголовное дело? Что вообще произошло в те дни?», - подчеркнул Жанарбек Ашимжан.

По его словам, именно этими вопросами на сегодня задаются в нашем обществе.

«На все эти вопросы нужно отвечать честно, ничего не скрывая. С истечением времени в обществе усиливаются сомнение и недоверие. Поэтому соответствующие силовые структуры, руководители госорганов должны оперативно прийти на заседание и ответить на эти и другие вопросы, связанные с инцидентом, открыто и ясно. Это требование народа, общества!», - подчеркнул депутат.

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов поддержал данную инициативу.

«Конечно, мы не можем вмешиваться в тайну следствия или в следственные действия по конкретным уголовным делам. В этом смысле в законодательстве имеются ограничения. Но общество ждет ответов на вопросы, связанные с январскими событиями. В связи с этим, думаю, что на одном из заседаний было бы целесообразно заслушать информацию соответствующих должностных лиц по этим вопросам», - отметил Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса дал поручение соответствующему комитету Мажилиса и руководству аппарата организовать такую встречу.

Фото: 7-su.kz