Руководители пограничных служб и компетентных органов стран ШОС встретились в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проведено 9-е заседание руководителей пограничных служб и компетентных органов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

В мероприятии приняли участие делегации пограничных служб Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, наблюдатели из Беларуси и Монголии, а также Региональной антитеррористической структуры ШОС и Совета командующих пограничными войсками государств - участников СНГ.

Рассмотрены вопросы обстановки на государственных границах стран - участниц ШОС; подведены итоги совместных пограничных операций; обсуждены планы работ на 2024 год, а также выработаны общие меры противодействия актуальным вызовам и угрозам, связанные с терроризмом, контрабандой оружия и наркотиков, незаконной миграцией и иными вызовами.