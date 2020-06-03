Руководители квазигоссектора будут нести ответственность за непринятие мер против коррупции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Концептуальные положения данного законопроекта были рассмотрены и одобрены в первом чтении 29 апреля 2020 года. В ходе рассмотрения законопроекта поступили предложения, которые были детально изучены на рабочей группе. Во исполнении поручения Главы государства, озвученном в Послании, депутатами предложено установить уголовную ответственность за провокацию преступления сотрудниками правоохранительного и специального государственного органа. В этой связи в рамках предложенной новой статьи 412 п. 1 Уголовного кодекса в случае провокаций преступления будут установлена уголовная ответственность в виде лишения свободы», - сказал на пленарном заседании Мажилиса депутат Мухтар Ерман.
Во-вторых, по его словам депутатами внесены поправки, включающие руководителей субъектов квазигосударственного сектора в число субъектов, подлежащих к ответственности за непринятие мер противодействию коррупции.
«В-третьих, членами рабочей группы принята важная поправка, устанавливающая жилищные выплаты сотрудникам оперативно-следственных подразделений антикоррупционной службы. Решение жилищного вопроса является стратегически важным не только в целях обеспечения мотивации сотрудников, но и для предотвращения коррупционных рисков», - перечислил основные поправки депутат.
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