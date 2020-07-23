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Руководители косметологической клиники осуждены за мошенничество в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
23 Июля 2020, 01:17
Руководители косметологической клиники осуждены за мошенничество в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау осуждены руководители ТОО «EcoClinic», занимавшегося предоставлением косметологических услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По многочисленным заявлениям граждан города Атырау Департаментом полиции области расследовалось уголовное дело в отношении руководителей ТОО «EcoClinic». Они обвинялись в фактах мошенничества на многие миллионы тенге. Клиника собирала с людей деньги за оказание косметологических услуг, которые не оказывала. По инициативе прокуратуры города руководители ТОО «EcoClinic» были взяты под стражу по подозрению в мошенничестве с причинением ущерба в особо крупном размере и преданы суду. Приговором суда от 21.07.2020 года учредитель и директор ТОО «EcoClinic» осуждены к реальному лишению свободы сроком на 5 лет каждый», - сообщил прокурор города Атырау Аршат Тайтуллин.



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