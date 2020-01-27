Руководители Госархстройконтроля СКО подозреваются в коррупции
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба по Северо-Казахстанской области начала досудебное расследование в отношении руководителя КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата СКО» и руководителя отдела этого же управления по подозрению в совершении коррупционных преступлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.
Они подозреваются в систематическом получении взяток в значительных размерах за действия, входящие в их служебные полномочия.
В настоящее время предъявлены обвинения по двум эпизодам получения взяток на общую сумму 650 тыс. тенге.
В отношении руководителя ГАСК санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста.
«Кроме того, в результате пресечения преступной деятельности указанных лиц предотвращены запланированные ими другие преступления, направленные на получение взяток в более крупных размерах. Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение о степени их виновности будет вынесено судом», - сообщает ведомство.
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