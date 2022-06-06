Руководители двух департаментов и одного управления сменились в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области назначили новых руководителей в департаменте государственных доходов, департаменте по делам государственной службы и в управлении здравоохранения региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Управление здравоохранения Карагандинской области в результате конкурсного отбора возглавил Калдыбек Исмаилов. Нового руководителя на аппаратном совещании представил аким региона Женис Касымбек.

У Калдыбека Исмаилова три высших образования. В 1997 году окончил лечебный факультет Карагандинской государственной медицинской академии, в 2014 – Алматинскую академию экономики и статистики по специальности «менеджмент», в 2020 году – магистратуру по МВА, специализация «менеджмент в здравоохранении».

Трудовую деятельность начал в 1997 году. Работал врачом-фтизиохирургом, заместителем главного врача в ОО «Фтизиатрия» города Караганды.

С 2012 года – главный врач противотуберкулезного диспансера Жезказгана. Затем занимал должности директора противотуберкулёзного диспансера Темиртау, заместителя директора Карагандинского областного противотуберкулёзного диспансера.

С 2017 по 2018 год был координатором по лечению, заместителем директора Национального научного центра фтизиопульмонологии в Алматы.

С октября 2018 года и до настоящего назначения возглавлял Карагандинский областной центр фтизиопульмонологии.

Руководителем департамента Агентства по делам государственной службы по Карагандинской области стал Ербол Жолдангар.

У Ербола Жолдангара два высших образования по специальностям «основы права и экономики» и «юриспруденция». Трудиться начал в 2002 году в Кокшетауском городском суде. Затем работал на руководящих должностях в управлении культуры и Антимонопольной инспекции по Акмолинской области.

С 2013 года занимал различные должности в системе уполномоченного органа по делам государственной службы. Последние три года до назначения работал заместителем директора департамента по контролю в сфере государственной службы Агентства по делам госслужбы РК.

Общий стаж работы на госслужбе составляет более 18 лет.

Руководителем департамента государственных доходов по Карагандинской области назначен Ануар Мадиев.

Ануар Мадиев по образованию юрист, экономист. Окончил с отличием Карагандинский юридический институт МВД РК имени Б. Бейсенова и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. Кандидат юридических наук.

Трудовую деятельность начал в 2000 году в органах внутренних дел. Стаж работы на госслужбе составляет 19 лет. Работал экспертом, главным экспертом в Министерстве транспорта и коммуникаций РК, главным экспертом в канцелярии Премьер-Министра, заместителем руководителя Налогового департамента по Карагандинской области, экспертом управления ведомственного контроля, руководителем управления экспортного контроля Комитета госдоходов МФ РК.

С марта 2019 года и до настоящего назначения занимал должность руководителя управления неторгового оборота Комитета государственных доходов МФ РК.