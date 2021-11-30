РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:07, 30 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Руководители ДП Карагандинской области посетили музей Первого Президента РК в Темиртау

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Первого Президента РК руководство Департамента полции Карагандинской области посетило музей Первого Президента РК в Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

    Начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин вместе с руководителями подразделений и их заместителями накануне Дня Первого Президента посетил музей Лидера нации в Темиртау. Здесь экскурсовод рассказала полицейским о становлении государственности Республики Казахстан, ознакомила с содержательными экспозициями, отражающие основные жизненные вехи Лидера нации.

    А они представлены в шести залах: «Независимый Казахстан», «Сын своего времени», «Феномен личности», «Стальной профиль Казахстана», «Потоки времени», «Казахстанский путь». Размещенные в них экспонаты ярко иллюстрируют тот путь, который Нурсултан Назарбаев прошел путь от горнового металлургического комбината до главы государства в самый переломный и трудный момент, когда страна только обрела независимость. Сейчас Казахстан – республика с динамично развивающейся экономикой, граждане которой с уверенностью смотрят в будущее.

    «Наша цель – получить представление о жизни и деятельности Нурсултана Назарбаева. Отрадно, что мы работаем во благо выполнения целей и задач, который поставил на перспективу Лидер нации», - отметил Ерлан Файзуллин.

    Необходимо отметить, молодые сотрудники органов внутренних дел области регулярно посещают музей Первого Президента. Ведь его жизненный путь – яркий пример служения народу.



    Теги:
    Официально Первый Президент - Елбасы Карагандинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:23
    Стендовая стрельба: Мария Дмитриенко выиграла бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 14:13
    Визит Президента в Германию, блэкаут Караганды, «нет» коронавирусу, победы на Азиаде — обзор недели
    Сегодня, 13:58
    Казахстанская боксерша Наталья Богданова гарантировала себе медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!