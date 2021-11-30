Руководители ДП Карагандинской области посетили музей Первого Президента РК в Темиртау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Первого Президента РК руководство Департамента полции Карагандинской области посетило музей Первого Президента РК в Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин вместе с руководителями подразделений и их заместителями накануне Дня Первого Президента посетил музей Лидера нации в Темиртау. Здесь экскурсовод рассказала полицейским о становлении государственности Республики Казахстан, ознакомила с содержательными экспозициями, отражающие основные жизненные вехи Лидера нации.

А они представлены в шести залах: «Независимый Казахстан», «Сын своего времени», «Феномен личности», «Стальной профиль Казахстана», «Потоки времени», «Казахстанский путь». Размещенные в них экспонаты ярко иллюстрируют тот путь, который Нурсултан Назарбаев прошел путь от горнового металлургического комбината до главы государства в самый переломный и трудный момент, когда страна только обрела независимость. Сейчас Казахстан – республика с динамично развивающейся экономикой, граждане которой с уверенностью смотрят в будущее.

«Наша цель – получить представление о жизни и деятельности Нурсултана Назарбаева. Отрадно, что мы работаем во благо выполнения целей и задач, который поставил на перспективу Лидер нации», - отметил Ерлан Файзуллин.

Необходимо отметить, молодые сотрудники органов внутренних дел области регулярно посещают музей Первого Президента. Ведь его жизненный путь – яркий пример служения народу.



