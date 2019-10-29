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Руководители детсада в Степногорске похитили более 3,6 млн. тенге

29 Октября 2019 16:11
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Руководители детсада в Степногорске похитили более 3,6 млн. тенге

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой города Степногорск выявлены факты хищения в крупном размере денежных средств из государственного бюджета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

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В ходе анализа по вопросу финансирования частного дошкольного образования по программе «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования» установлено, что руководство детского сада «ДС Дарын» предоставляло в акимат фиктивные данные и табеля о посещаемости детей, для получения ежемесячных субсидий.

В результате мошеннических действий руководством детского сада похищено более 3,6 млн.тенге. По результатам начатого прокуратурой города досудебного расследования по факту мошенничества в крупном размере, приговором суда руководители детского сада «ДС Дарын» осуждены на 3 года и 6 месяцев ограничения свободы.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Генпрокуратура,
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Автор:

Оксана Матасова

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