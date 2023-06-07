Руководителей соцсферы отправил по районам аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров отправил руководителей управлений по районам, в которых в этом году ремонтируют социальные объекты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона на заседании акимата поинтересовался у руководителя управления образования Назира Жашибекова, как идет работа по ремонту внутренней системы отопления в 23 объектах. Тот заверил, что все конкурсы провели, работы начали сразу после окончания учебного года и к 1-му сентября завершат.

«Вы так уверенно отвечаете. А у вас там есть проблемные подрядчики, до сих пор работу не начали, отдают в субподряд. У вас более полугода нет заместителя по этим вопросам. Как вообще собираетесь эту работу проводить? В школе и так хватает других проблем, начиная от обеспечения безопасности детей. Надо еженедельно ездить по районам и Вам, и начальникам отделов образования. Вместе с акимами районов должны отработать. К 1-му сентября – все работы завершить», - подчеркнул глава региона.

Аким области напомнил, что в этом году на соцобъектах необходимо заменить 134 котла. Работы должны завершиться до начала отопительного сезона.

«Это касается не только образования, но и здравоохранения, культуры, соцзащиты. Надо контролировать работу на местах, в районах. Чтобы все было сделано вовремя и качественно. Не должно быть отставаний от графика», - сказал А.Сапаров.

Всего по области к новому отопительному сезону необходимо подготовить 494 котельных, 602 объекта образования, 363 - здравоохранения. На эти цели из бюджета выделили около 8,5 млрд тенге. На котельных объектов социальной сферы установлены 793 котла, из них 163 эксплуатируются более семи лет.