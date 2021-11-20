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Руководителей самых активных НПО наградили полицейские Актобе

20 Ноября 2021 02:16
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Руководителей самых активных НПО наградили полицейские Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На областной конференции в Актобе наградили представителей НПО, активно взаимодействовавших с полицией в охране правопорядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В конференции «30 лет партнерства в интересах устойчивого развития общества и государства» были подведены итоги развития сектора НПО Актюбинской области, обсуждались предложения и выработка рекомендаций по совершенствованию механизма и инструментов политики «слышащего государства» и избрание делегатов на Х Гражданский форум.

В своем выступлении исполняющий обязанности начальника департамента полиции Актюбинской области Канат Алиев рассказал о работе полиции. Он отметил, что одним из действенных инструментов взаимодействия полиции и общества является работа общественных советов.

Канат Алиев наградил семерых общественных руководителей НПО, которые внесли значимый вклад в концепцию «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» по установлению диалога между властью и обществом и решению социальных проблем.

Среди награжденных благодарственными письмами председатель ОО «Жанарту» Кайрат Сабыр, председатель ОО ветеранов подразделений особо риска Камиль Марданов, член общественного совета области Галым Даулеталин, президент Ассоциации НПО Актюбинской области Айгуль Дюсенова, директор центра «Дәріс» Гульнур Идигеева, директор ОО «Малика» Динара Карабалина, директор ОФ «Ана үйі» Меруерт Ахметжанова.



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#Актюбинская область   #Борьба с преступностью   #НПО   #Общество  
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Автор:

Самал Ендибаева

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