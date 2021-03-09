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Руководителей ряда предприятий в столице подозревают в выписке фиктивных счетов-фактур

9 Марта 2021, 10:30
Руководителей ряда предприятий в столице подозревают в выписке фиктивных счетов-фактур

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент экономических расследований по городу Нур-Султану Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу расследует уголовное дело в отношении руководителей ряда предприятий по факту выписки фиктивных счетов-фактур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЭР.

Сумма налогов, подлежащая уплате в бюджет, составляет более 220 млн тенге.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что группа лиц под руководством гражданина «Х» осуществляет выписку фиктивных счетов-фактур, а также обналичивание денежных средств от нескольких юридических лиц ТОО. Гражданин «Х» был задержан с поличным.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 216 УК (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров)», - рассказали в ведомстве.

Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями статьи 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.


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