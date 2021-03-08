Руководителей нефтегазовых компаний предупредили о недопущении дискриминации среди работников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство энергетики РК направило предупредительное письмо в нефтегазовые компании о недопущении дискриминации среди работников. Об этом сообщил глава Минэнерго Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дополнительно Министерством энергетики Республики Казахстан было направлено письмо первым руководителям нефтегазовых компаний от 9 января 2021 года №03-13/-И о принятии мер по обеспечению стабильной социально-трудовой обстановки в коллективах на предприятиях, определив при этом в компании и каждой подрядной организации должностное лицо, ответственное за взаимоотношения с трудовыми коллективами и местными исполнительными государственными органами. В соответствии с пп. 15) п. 1 ст. 22 Трудового кодекса Республики Казахстан работник имеет право на равную оплату за равный труд, а также равные производственно-бытовые условия без какой-либо дискриминации, и работодатель обязан обеспечивать работникам равную оплату за равный труд, а также равные производственно-бытовые условия без какой-либо дискриминации (пп. 28) п.2. ст. 23 ТК РК)», - написал Нурлан Ногаев в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что в раздел V «Достойные условия и оплата труда» проекта Генерального соглашения между Правительством Республики Казахстан, республиканскими объединениями (ассоциациями, союзами) работодателей и республиканскими объединениями (ассоциациями, союзами) профессиональных союзов на 2021-2023 годы были включены нормы о недопущении дискриминации со стороны работодателя в области оплаты труда между иностранными и отечественными работниками при выполнении аналогичных работ и одинаковой квалификации.

«Также сообщаем, что по итогам заседания Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений (РТК) под председательством заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова от 18 сентября 2020 года было принято решение заслушивать на заседаниях РТК представителей предприятий по вопросам социально-трудовых отношений, высвобождения работников, обеспечения условий труда, профилактике трудовых споров, безопасности и охраны труда, предупреждения профзаболеваний, также рассматривать регулярно вопросы обеспечения безопасных условий труда на заседаниях отраслевых и региональных трехсторонних комиссий по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений», - сообщил министр.

«Отмечаем, что Правительством РК планируется на еженедельной основе проведение совещаний по вопросам трудовых отношений с участием Министерства труда и социальной защиты населения и других заинтересованных государственных органов, на которых будут обсуждаться вопросы о недопущении трудовых конфликтов, задолженности по заработной плате и другие актуальные вопросы»,- заключил Н. Ногаев.