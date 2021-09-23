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Руководителей нацкомпаний планируют наказывать за убытки в РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
23 Сентября 2021, 17:54
Руководителей нацкомпаний планируют наказывать за убытки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов рассказал, как в Правительстве намерены бороться с убыточностью национальных компаний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президентом поставлена задача по решению проблемы убыточности отдельных субъектов квазигоссектора. В данном направлении совместно со Счетным комитетом проводится необходимый анализ деятельности каждой нацкомпании и госпредприятия», - сказал Алихан Смаилов на брифинге в Правительстве.

По его словам, ответственность за это планируется возложить на первых руководителей нацкомпаний.

«Наряду с этим, предлагается нормативно предусмотреть ответственность первых руководителей компаний квазигоссектора за недостижение показателей в планах развития, в том числе за допущение убытков», - сообщил зампремьера.

«Также будет разработан законопроект о возврате в экономический оборот замороженных залоговых активов финансовых институтов», - заключил А. Смаилов.

Ранее А. Смаилов рассказал о мерах борьбы с нелегальной торговлей через границы Казахстана.

Кроме того, первый заместитель Премьера поделился планами по сокращению присутствия государства в экономике.


Правительство РК   Экономика   Другие государственные органы   Бюджет   Алихан Смаилов  
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