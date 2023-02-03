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Руководителей и сотрудников колонии наказали за смертельный конфликт осужденных в СКО

3 Февраля 2023, 07:45
Руководителей и сотрудников колонии наказали за смертельный конфликт осужденных в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Северо-Казахстанской области выявила ряд существенных нарушений в деятельности учреждения Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК в Айыртауском районе. Освобождены от своих должностей руководители и сотрудники колонии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы надзорного органа, представление рассматривали в Комитете уголовно-исполнительной системы.

«Факт совершения умышленного убийства осужденного другим заключенным указывает на провал в деятельности должностных лиц, отвечающих за порядок в учреждении. Отсутствие полного контроля позволило лицу совершить на режимном, охраняемом объекте особо тяжкое преступление», - сказал заместитель прокурора области Мурат Кожамкулов.

В надзорном органе потребовали принять все меры по недопущению впредь подобных случаев и принять ряд соответствующих, организационных мероприятий по усилению ведомственного контроля.

«Двое руководителей учреждения, в том числе начальник учреждения освобождены от занимаемых должностей, другие пятеро сотрудников привлечены к различным видам строгой дисциплинарной ответственности», - проинформировали в пресс-службе.

Убийство в учреждении чрезвычайной безопасности №51 произошло в ноябре прошлого года. Кадры преступления распространялись в социальных сетях.

Буквально через неделю после произошедшего временно исполняющим обязанности начальника назначили генерала-майора полиции Берика Билялова.


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